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AH股新聞

22/04/2026 14:12

《Ａ股異動》龍蟠科技A漲停，現報28.62元人幣

　　龍蟠科技A股(滬:603906)現漲停，報28.62元(人民幣．下同)，升10%，最低價26.2元；成交9736萬股，成交金額26.59億元；量比1.7倍，換手率17.2%。

　　龍蟠科技H股(02465)升6.1%，報15.87港元，最高價15.96港元，最低價14.65港元；成交3337萬股，成交金額5.14億港元。龍蟠科技A股較H股呈105.9%溢價。
《經濟通通訊社22日專訊》

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