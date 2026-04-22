【企業盈警】龍旗科技(09611)料首季盈利1540萬人幣，按年跌90%

龍旗科技(09611)(滬:603341)公布，預期截至3月31日止首季盈利約1540萬元人民幣，按年下跌90%。
該集團指，盈利下跌因消費電子終端市場需求減弱導致收入減少、加大對具備AI技術的個人電腦及汽車電子等新業務領域的投資導致成本及開支增加，以及美元兌人民幣匯率的不利波動導致財務成本增加。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/04/2026 08:41
龍旗科技(09611)(滬:603341)公布，預期截至3月31日止首季盈利約1540萬元人民幣，按年下跌90%。
該集團指，盈利下跌因消費電子終端市場需求減弱導致收入減少、加大對具備AI技術的個人電腦及汽車電子等新業務領域的投資導致成本及開支增加，以及美元兌人民幣匯率的不利波動導致財務成本增加。
《經濟通通訊社22日專訊》
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