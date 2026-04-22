紫金礦業(02899)首季盈利201億人幣增98%，收入升25%

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▷ 營業收入985億人幣，同比增24.8%
▷ 礦產金產量23.5噸，碳酸鋰產量1.6萬噸
紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至3月31日止第一季盈利約200.8億元（人民幣．下同），升97.5%，每股盈利75.5分，扣除非經常性損益之純利184.6億元，升86.8%。
該集團指，營業收入985億元，升24.8%，加權平均淨資產收益率10.35%，升3.23個百分點。盈利上升因核心財務指標大幅增長，主要得益於持續優化生產組織與運營管理，堅持盡產盡銷，礦產金、碳酸鋰產量增長，礦產銅產量受卡莫阿-卡庫拉權益銅產量下滑影響而下降，及主營金屬品種價格上漲，價格紅利釋放，推動經營業績顯著提升。
該集團指，礦產金23.5噸，增加23%，紫金黃金國際旗下去年新併購的加納阿基姆金礦以及哈薩克斯坦瑞果多金礦開始逐步貢獻增量。至於礦產銅26萬噸，扣除卡莫阿-卡庫拉銅礦減產影響，其餘礦山均按照全年計劃產量推進，巨龍銅礦二期自1月下旬投產以來產能持續爬坡，一季度礦產銅6萬噸。該集團指，當量碳酸鋰產量1.6萬噸，3Q鹽湖鋰礦、拉果措鹽湖鋰礦及湘源硬岩鋰礦項目投產後，產能穩步爬坡，馬諾諾鋰礦東北部項目預計6月建成投產，預計今年當量碳酸鋰產量12萬噸，並規劃至2028年提升至27萬至32萬噸，屆時將成為全球最大的鋰礦生產商之一，並依託能源轉型浪潮和鋰價上行態勢，鋰業務將成為利潤新的核心增長引擎。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社22日專訊》
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