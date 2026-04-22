天岳先進(02631)股東國材基金售逾581萬A股，套現4.8億人幣

天岳先進(02631)(滬:688234)公布，股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）詢價售股的每股售價82.32元人民幣，出售約581.5萬股A股，佔1.2%股權，涉約4.78億元人民幣。



該集團指，國材基金詢價售股合計收到有效報價47份，最終16家投資者獲配股份，而國材基金持股由6.01%降至4.81%。

《經濟通通訊社22日專訊》