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AH股新聞

22/04/2026 08:48

天岳先進(02631)股東國材基金售逾581萬A股，套現4.8億人幣

　　天岳先進(02631)(滬:688234)公布，股東國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）詢價售股的每股售價82.32元人民幣，出售約581.5萬股A股，佔1.2%股權，涉約4.78億元人民幣。

　　該集團指，國材基金詢價售股合計收到有效報價47份，最終16家投資者獲配股份，而國材基金持股由6.01%降至4.81%。
《經濟通通訊社22日專訊》

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