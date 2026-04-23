《駐京專電》農業部：四方面促進農民穩定增收，提升鄉村特色產業發展水平

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農業農村部幫扶司司長許健民今日在國新辦發布會上表示，據國家統計局數據，一季度農村居民人均可支配收入實際增長5.4%，增速比城鎮居民快2.2個百分點，其中工資性收入和經營淨收入對增收貢獻率超過了七成。下一步，農業農村部將會同有關部門從四個方面切實抓好促進農民穩定增收各項工作。



*充分挖掘各地「土特產」資源，支持農村創業*



一是發展產業促增收。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，統籌發展科技農業、綠色農業、質量農業、品牌農業，促進農產品適銷對路、優質優價。充分挖掘各地「土特產」資源，加快提升鄉村特色產業發展水平，持續抓好農產品加工、農業企業培育、農業品牌塑造，支持農村創業，發展鄉村休閒旅遊、文化體驗、農村電商等新產業新業態，讓鄉村發展的流量轉化為帶農增收的增量。常態化開展農產品產銷對接、消費幫扶等活動，促進農產品順暢銷售。



*發揮以工代賑等作用，增加脫貧群眾就業機會*



二是穩崗就業促增收。會同有關部門持續推廣訂單、定向、定崗培訓等模式，幫助提升就業技能，培育推介特色勞務品牌，努力促進農民外出務工。充分發揮公益性崗位、就業幫扶車間和以工代賑作用，增加脫貧群眾就地就近就業機會。



三是深化改革促增收。鼓勵各地穩健發展新型農村集體經濟，因地制宜採取自主經營、出租經營、入股經營等方式盤活利用集體資產資源。探索閒置農戶住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式，深化農村集體產權制度改革，推進農村產權交易市場規範化建設和運行，讓農民收獲更多的財產性收益。



四是用好政策促增收。今年3月，農業農村部公開發布了中央財政到人到戶的強農惠農富農政策清單，包括耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼、小麥「一噴三防」補助等16項補貼。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》