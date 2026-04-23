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AH股新聞

23/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
亨通光電(600487)4025.18
工業富聯(601138)3157.13
紫金礦業(601899)2475.06
寒武紀(688256)1884.79
兆易創新(603986)1731.47
永鼎股份(600105)1669.22
瀾起科技(688008)1548.03
貴州茅台(600519)1476.72
海光信息(688041)1310.62
源杰科技(688498)1227.85

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8823.58
中際旭創(300308)6042.52
新易盛(300502)3587.09
立訊精密(002475)3477.70
東山精密(002384)2888.96
光迅科技(002281)2823.45
天孚通信(300394)2594.96
滬電股份(002463)2273.78
勝宏科技(300476)1983.60
雲南鍺業(002428)1982.35

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》

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