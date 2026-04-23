《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|亨通光電
|(600487)
|4025.18
|工業富聯
|(601138)
|3157.13
|紫金礦業
|(601899)
|2475.06
|寒武紀
|(688256)
|1884.79
|兆易創新
|(603986)
|1731.47
|永鼎股份
|(600105)
|1669.22
|瀾起科技
|(688008)
|1548.03
|貴州茅台
|(600519)
|1476.72
|海光信息
|(688041)
|1310.62
|源杰科技
|(688498)
|1227.85
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8823.58
|中際旭創
|(300308)
|6042.52
|新易盛
|(300502)
|3587.09
|立訊精密
|(002475)
|3477.70
|東山精密
|(002384)
|2888.96
|光迅科技
|(002281)
|2823.45
|天孚通信
|(300394)
|2594.96
|滬電股份
|(002463)
|2273.78
|勝宏科技
|(300476)
|1983.60
|雲南鍺業
|(002428)
|1982.35
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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