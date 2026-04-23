《神州頭條》財經報章頭版摘要：中辦國辦發文推進節能降碳工作

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中辦國辦印發意見要求更高水平更高質量做好節能降碳工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《中共中央辦公廳，國務院辦公廳關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》近日印發。《意見》要求，充分發揮節能降碳市場機制作用，落實好有利於節能降碳的稅收優惠政策，引導金融機構圍繞重點領域節能降碳需求特點提供多元化金融產品服務；研究設立國家低碳轉型基金，支持傳統產業和資源富集地區綠色轉型。



中證監：推動科創板創業板等改革在京落地見效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證監會主席吳清21日在北京市召開的金融工作座談會上表示，中證監將加大力度支持北京科技創新和產業創新深度融合，推動科創板、創業板等改革在京落地見效。高質量辦好北交所，更好打造服務創新型中小企業主陣地。



增值電訊等服務業領域開放試點將穩步擴大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院日前印發的《關於推進服務業擴能提質的意見》提出，穩步推進服務業開放合作。進一步擴大增值電訊、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點。完善跨境服務貿易負面清單管理制度。促進文化服務、旅遊服務出口，推動擴大入境消費。





《上海證券報》



中辦、國辦：更高水平更高質量做好節能降碳工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》日前對外發布，圈定五大重點領域大力推進節能降碳，數字基礎設施被納入其中。



中證監：推動科創板、創業板等改革在京落地見效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4月21日上午，北京市委書記尹力圍繞「扎實推進『十五五』時期首都金融開好局起好步」調研，並出席金融工作座談會。國家金融監督管理總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清。吳清表示，推動科創板、創業板等改革在京落地見效。



韋韜會見新華社上海證券報考察團

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

廣西壯族自治區主席韋韜22日在南寧會見新華社上海證券報社董事長葉國標率領的上市公司、優強企業考察團。





《證券時報》



中辦國辦發文，推進碳達峰碳中和、加快發展方式綠色轉型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4月22日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，《意見》明確提出，更高水平、更高質量做好節能降碳工作，堅決遏制能源消費總量不合理增長，持續提升能源資源產出效率，從源頭有效減少碳排放。



政策業績雙輪驅動，創業板綜指創歷史新高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4月22日，A股市場表現強勢。其中，創業板綜指(深:399102)盤中最高漲至4458.63點，成功超越2015年6月3日創下的4449.42點歷史高位。市場分析指出，這一歷史性突破，是深化創業板改革落地見效、新質生產力加速集聚、上市公司業績持續改善、中長期資金有序入場等多重力量共同作用的結果。



公募一季度持續加碼AI投資，結構性亮點十足

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4月22日，公募基金2026年一季報披露完畢。天相投顧數據顯示，截至一季度末，全市場公募基金資產淨值合計37.52萬億元人民幣，較去年末小幅回落1185億元人民幣。若剔除寬基ETF集中贖回的短期擾動，公募行業非貨整體規模依舊保持正增長，結構性亮點十足。