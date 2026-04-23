《神州經脈》人幣國際支付佔比升，千問AI辦事對外開放，股匯同跌

滬深股市今日（23日）震盪調整，滬指收低0.32%止步三連升，收報4093.25點，四千一得而復失；深成指也跌0.88%，創業板指挫0.87%。成交明顯放量，兩市全日成交額突破2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增2447億元或者9.6%，亦為一個半月以來高位；個股方面，兩市近3800隻個股下調，中際旭創(深:300308)盤中總市值站上萬億，全日收升1.2%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8336，較上個交易日4時30分收盤價跌117點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，全日在6.8234至6.8355之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8650，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，較市場預測偏弱約360點。



*今日新聞精選*



1. 商務部今日召開例行新聞發布會，對於美國海關與邊境保護局20日開始相關關稅的退款工作，商務部新聞發言人何咏前表示，中方一貫反對任何形式的單邊加徵關稅措施。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施不符合各方利益，美方退稅舉措是在糾正錯誤道路上的有益一步。需要說明的是，這些關稅由美海關向美進口商直接收取，並最終由美消費者承擔。「我們建議中國出口企業結合自身實際，積極與有關利益相關方溝通，維護自身合法正當權益。」



2. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年3月，人民幣國際支付佔比從2月的2.74%升至3.10%，全球支付排名重上第五位，比2月前進1位。3月，美元國際支付佔比繼續是全球最多，而且從49.25%增至51.14%。第二位歐元的佔比則從22.82%略為下跌至21.30%。英鎊續排第三，支付佔比從7.16%降至6.54%。日圓第四，佔比由3.46%上升至3.53%。加元回落至第六位，不過支付佔比從2.94%上升至3.03%。



3. 伊朗馬漢航空今日在其微博帳號發布消息稱，4月26日起將逐步恢復伊朗往返中國的客運航班運營。先期公布2026年4月26日至5月25日航班計劃，後續航班信息將另行通知。根據相關航班信息，恢復的航班包括德黑蘭來往上海、德黑蘭來往廣州、德黑蘭來往北京。伊朗民航組織副主席日前表示，伊朗領空將分四個階段重新開放。



4. 阿里千問今日宣布對外開放「AI辦事」能力，首家接入東方航空。阿里千問事業部總裁吳嘉介紹，「我們與東航重構了機票服務的整個鏈路，用戶只要發指令給AI，讓AI來調用系統為用戶服務，大幅提升了用戶效率」。另外，阿里旗下大麥娛樂攜手通義大模型事業部今日正式發布全球首個潮玩創作者AI設計平台「妙呀」。依托全新大模型Wan2.7的底層技術支持，「妙呀」首次填補了大眾級AI潮玩設計工具的空白。



5. 雀巢集團今日在財報中披露，集團已同意將藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)出售給瑞幸咖啡大股東大鉦資本(Centurium Capital)。該交易尚需滿足慣常前提條件，預計將於2026年上半年完成。早前有報道指，雀巢本想以7億美元的價格出售藍瓶咖啡全部股份，大鉦資本以不足4億美元全資收購。藍瓶咖啡是2002年成立於美國加州的連鎖咖啡品牌。2020年初，藍瓶咖啡進入中國市場，首店開在上海。目前，藍瓶咖啡整體處於虧損狀態。



6. 據美國科技媒體《The Information》引述多位消息人士報道，中國科技巨頭騰訊控股和阿里巴巴集團正在洽談投資DeepSeek。消息人士透露，受強烈市場興趣推動，DeepSeek的目標估值已從最初的至少100億美元上調至逾200億美元，融資規模亦可能隨之擴大。DeepSeek將中國AI初創公司月之暗面(Moonshot AI)作為部分估值參照基準，後者正以180億美元估值完成新一輪融資。



7. 字節跳動今日正式發布新一代更高精度的3D生成大模型Seed3D 2.0。目前Seed3D 2.0技術報告已公開，API也已上線火山引擎。據介紹，Seed3D 2.0模型在銳利邊緣、薄壁結構和複雜拓撲等幾何生成難點上取得突破。模型採用MoE架構，通過稀疏專家路由，在擴大模型參數量和分辨率的同時控制推理計算量，使模型能生成更豐富的紋理細節和更精確的金屬-粗糙度邊界。



8. 據《第一財經》報道，奇瑞汽車今日宣布與英偉達(US.NVDA)的全球戰略合作，雙方將在輔助駕駛、座艙AI、機器人三大領域共同開發並布局物理AI。在自動駕駛領域，奇瑞汽車將為中國市場的L3/L4級智能汽車，採用英偉達DRIVE Hyperion平台；在座艙AI領域，奇瑞汽車將基於NVIDIA DRIVE開發新一代智能體驗。在具身智能等其他前沿領域，奇瑞汽車將基於英偉達Jetson平台的人形機器人和多元化智能機器人平台，探索具身智能的新領域。