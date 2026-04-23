《鍾之日記》恒指失兩萬六，油股逆市造好

4月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場繼續關注中東局勢，美國總統特朗普宣布無限期延長停火協議，美股隔晚造好。港股延續昨日弱勢，今早輕微低開，科網股表現疲態，A股向下拖累，恒指失守兩萬六關。雖然油股逆市上行，亦難挽大市跌勢，恒指全日收報25915，跌248點或0.9%，兩連跌。全日主板成交近2554億元。



*滬指止步三連升，四千一得而復失*



滬深股市今日震盪調整，滬指收低0.32%止步三連升，收報4093.25點，四千一得而復失；深成指也跌0.88%，創業板指挫0.87%。成交明顯放量，兩市全日成交額突破2.8萬億元人民幣，較上個交易日增9.6%，亦為一個半月以來高位；個股方面，兩市近3800隻個股下調，中際旭創(深:300308)盤中總市值站上萬億，全日收升1.2%。



分析指，近期A股震盪上行，核心在於流動性、政策、基本面與外部環境四重積極因素共振；今日獲利盤拋壓引發指數震盪，但中期向好邏輯未變。



從板塊來看，有色金屬維持弱勢，中稀有色(滬:600259)跌停；金價下跌，曉程科技(深:300139)、招金黃金(深:000506)均跌5.7%。另外，綠電概念午後快速拉升。中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，明確提出要大力發展非化石能源和新型儲能，加快建設新型電力系統，推動新增清潔能源發電量逐步覆蓋全社會新增用電需求。



*美伊談判乏進展海峽續鎖，三桶油齊漲*



受美伊和平談判乏進展影響，布蘭特原油價格維持在每桶100美元上方，油價連續第四個交易日上升。港股石油股逆勢上揚，中石油(00857)收升4.2%，報11.1元，是表現最好藍籌；中海油(00883)漲2.9%，報27.66元；中石化(00386)也升約1.6%。



今日下午時段，受美伊和談陷入僵局以及兩國繼續對霍爾木茲海峽實施封鎖影響，布蘭特原油期貨上漲1.26美元至每桶103.17美元，漲幅1.2%。該合約22日收盤價首次於兩周多以來突破100美元大關。美國西德克薩斯中質原油(WTI)期貨上漲1.3%，報每桶94.16美元。



《路透》援引ING分析師團隊稱，隨著波斯灣局勢的解決幾無進展，原油市場正在重新評估預期。他們補充道，人們對局勢解決的希望正在逐漸消退。



伊朗周三（22日）在霍爾木茲海峽扣押了兩艘船隻，進一步加強對其控制。特朗普亦維持美國海軍對伊朗海上貿易的封鎖，伊朗議會議長兼首席談判代表卡利巴夫表示，美方持續實施海上封鎖是公然違反停火協議，伊朗重新開放霍爾木茲海峽毫無可能。



*騰訊阿里洽談投資DeepSeek，模型股個別走*



綜合外電報道，AI初創企業深度求索(DeepSeek)正在尋求首輪外部融資，中國科技巨頭騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)均與其洽談投資。其中，騰訊提出收購DeepSeek最多20%股份，但雙方仍就控股比例磋商中。另有知情人士表示，由小米集團(01810)創辦人兼董事長雷軍支持的北京風險投資公司順為資本(Shunwei Capital)，也正與DeepSeek接觸。



報道指，受強烈市場興趣推動，DeepSeek的目標估值已從最初的至少100億美元上調至逾200億美元，融資規模亦可能隨之擴大。據悉，DeepSeek以另一家AI初創公司月之暗面(Moonshot AI)作為部分估值參照基準，後者正以180億美元(約1404億元)估值完成新一輪融資。



與DeepSeek同一競爭賽道的智譜(02513)及稀宇科技(MiniMax)(00100)，均於今年1月在本港上市，當時估值均不足100億美元；而截至目前，智譜市值已突破500億美元，MiniMax亦超過300億美元。AI模型股今日表現分化，智譜收升4.3%，報1028元；稀宇科技挫7.5%，報858元；騰訊與阿里則分別下跌1.7%和0.8%，股價均連跌三日。



摩根大通在研報中指出，智譜和稀宇科技是中國AI應用周期中的結構性受益者，得益於強勁的API需求、不斷改善的商業化變現能力，以及國內企業級AI落地仍處於早期放量階段。該行維持對兩家公司的建設性看法與「增持」評級，目標價分別維持950元與1100元。



不過，摩通亦強調，AI基礎大模型賽道在競爭格局、定價能力及商業化變現方面面臨顯著不確定性，若出現代碼能力、智能體等關鍵領域喪失模型領先優勢、巨頭確立技術主導、API價格戰加劇、中美模型能力差距擴大等訊號，該行將轉向更為謹慎的立場。



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