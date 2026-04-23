《Ａ股焦點》傲農生物跌停，「摘帽」未滿一年再涉信息披露違規被立案

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傲農生物(滬:603363)22日晚間發布公告稱，公司當日正式收到中國證券監督管理委員會出具的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中證監依據相關法律法規，決定對公司立案調查。



當天公司同步披露2025年年報，業績大幅下滑的利空與立案調查的合規風險疊加，讓這家剛擺脫退市危機、「摘帽」未滿一年的農牧企業，再次引發市場關注。



傲農生物開盤跌停，報3.63元（人民幣．下同）。



傲農生物2025年年報數據顯示，公司全年實現營業收入84.75億元，同比下降3.29%，這已是公司連續第三年出現營收下滑，2023至2025年營收分別為92.56億元、87.63億元、84.75億元。



*摘帽未滿一年再觸監管紅線*



傲農生物曾深陷債務危機，2024年5月完成破產重整後，成功摘除退市風險警示標識，財務狀況得到階段性改善，資產負債率從2024年三季度末的112.28%大幅降至2025年末的58.62%，有效緩解了償債壓力。



此次被中證監立案調查，並非傲農生物首次觸碰監管紅線，公司近年已多次因信息披露不規範收到監管警示。2024年3月，上交所對公司及控股股東、實際控制人予以監管警示，原因是公司未及時披露相關訴訟、仲裁事項；同年9月，福建證監局再次對公司及相關責任人出具警示函，指出公司存在多項信披違規問題，包括未及時披露訴訟仲裁、到期債務違約、對外擔保及控股股東股權質押等關鍵信息。

《經濟通通訊社23日專訊》