《中國監管》國安部披露多宗境外竊密案，半導體、稀土機密遭洩露

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國家安全部今日在微信公眾號發文稱，近年來，境外間諜情報機關針對中國產業鏈供應鏈的滲透、破壞與竊密行為日益隱蔽化、專業化、體系化，對中國經濟安全、科技安全與數據安全構成嚴重威脅。



文章舉例稱，在半導體技術領域，國內某半導體企業前工程師張某，離職後違反保密義務，向境外組織非法提供核心生產工藝等商業秘密。核心技術的工藝參數、設計圖紙外流，不僅使企業數年研發投入付諸東流，還可能削弱中國在全球半導體產業鏈中的話語權。最終，張某受到了法律的嚴懲。



數據資源領域，公開案例顯示，國內某公司通過技術手段寄生在某電商平台系統內，日均盜取超百萬條經營數據，非法牟利數千萬元人民幣。這種行為並非簡單的商業侵權，而是有組織、產業化的數據竊取，企圖掏空平台核心商業資源、破壞健康的數據生態。最終，相關涉案人員均受到法律的嚴懲。



*稀土公司高層遭利誘，洩露7項國家秘密*



稀土資源領域方面，境外長期高度關注中國稀土相關收儲情況，千方百計獲取相關內部數據。境外某有色金屬公司通過其中方僱員葉某某，以金錢利誘國內某稀土公司副總經理成某。成某為謀私利違反規定，將其掌握的稀土收儲品類、數量、價格等七項機密級國家秘密非法提供給境外。最終，葉某某、成某均受到法律的嚴懲。



文章指出，面對嚴峻複雜的產業鏈供應鏈安全形勢，單一環節的修補或被動響應已無法應對，應構建科學高效的防護體系，嚴格硬件、軟件和人員管理。文章強調，維護產業鏈供應鏈安全，不是政府和企業的「獨角戲」，而是人人有責、人人可為。全社會特別是相關行業從業者務必提高警惕，增強保密意識和法治觀念，築牢國家安全防線。

《經濟通通訊社23日專訊》