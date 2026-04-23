《打擊貪腐》中紀委駐中證監紀檢監察組原組長王會民涉受賄被提起公訴

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《央視新聞》從最高人民檢察院獲悉，中國證券監督管理委員會原黨委委員、中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組原組長王會民涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王會民作出逮捕決定，並指定由四川省成都市人民檢察院審查起訴。近日，四川省成都市人民檢察院已向成都市中級人民法院提起公訴。



檢察機關指控稱，被告人王會民利用擔任中國建設銀行(00939)(滬:601939)新疆維吾爾自治區分行行長、黨委書記，新疆維吾爾自治區人民政府主席助理，新疆維吾爾自治區人民政府金融工作辦公室主任、黨組書記，新疆維吾爾自治區農村信用社聯合社黨委書記，中國證券監督管理委員會紀委書記，中央紀委駐中國證券監督管理委員會紀檢組組長等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



*為他人在企業上市、定增融資等方面謀利*



公開資料顯示，66歲的王會民是甘肅人，早年在新疆工作，2002年2月起進入新疆人民政府，2014年1月成為中證監黨委委員、紀委書記，次年12月改任中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組組長，2019年4月卸任。2025年3月，王會民被通報受查，同年11月被開除黨籍、移送審查起訴。當時中紀委國家監委的通報指，王會民「縱容默許親屬、特定關係人利用其職權或者職務影響謀取私利」、「大搞利益交換，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業上市、定增融資、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物」等。



《財新》此前曾透露，王會民受查時，其兒子王邦重也一同被帶走調查；而王會民2019年4月被免職，雖然被認為屬於正常的60歲到齡退休，但市場一直有關於王邦重參與某些公司IPO及A股借殼交易等傳言，指王邦重的「引薦」幾乎是某些新疆企業上市的必經環節。

《經濟通通訊社23日專訊》