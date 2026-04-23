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AH股新聞

23/04/2026 11:51

《汽車新勢力》一汽紅旗「未來運動轎跑」將於北京車展全球首秀

　　2026北京國際車展(下稱「北京車展」將於明日起至5月3日舉行。一汽紅旗今日官宣參加北京車展，並披露旗下一款未來運動轎跑將在北京車展全球首秀。此外，全新一代紅旗H9、全新一代紅旗H7、紅旗越野量產版、天工S-concept等車型也將在北京車展發布。

　　此前一汽紅旗預告，華為乾崑將與一汽紅旗展開合作，屬於「三智雙智」模式，後續新車有望搭載華為乾崑智駕、鴻蒙智能座艙等。
《經濟通通訊社23日專訊》

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