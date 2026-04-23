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AH股新聞

23/04/2026 14:08

《中國要聞》海南與外賣平台協同治理食安問題，騎手提交線索查實後有獎勵

　　據海南省市場監管局官微消息，該局近日與淘寶閃購、美團、京東外賣等網絡餐飲服務第三方平台簽訂《「騎心協力　共護食安」網絡餐飲食品安全共治備忘錄》（以下簡稱《共治備忘錄》），進一步強化食品安全監管和社會協同治理。

　　根據《共治備忘錄》，海南省市場監管局與各平台將圍繞「發現-核查-獎勵-提升」搭建問題閉環管理流程。外賣騎手如在取餐配送過程中發現食品安全問題線索，可通過平台專門渠道提交，由平台進行初步篩選，有效線索將及時移交屬地市場監管部門依法處置。對經核查屬實的線索，簽約平台將依託共治專項資金對相關騎手給予獎勵。

　　簽約平台相關負責人表示，企業將以此次共治備忘錄簽署為契機，切實履行食品安全主體責任，將食品安全工作擺在企業日常管理突出位置，以更高標準落實依法經營、誠信經營要求，共同推動網絡餐飲服務行業規範健康發展。

　　海南省市場監管局相關負責人表示，將持續強化網絡餐飲服務食品安全監管，聯合平台引導激勵外賣騎手積極有序參與監督，以更實舉措守護群眾「舌尖上的安全」，共同構建規範、透明、安全的網絡餐飲新生態。
《經濟通通訊社23日專訊》

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