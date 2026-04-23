Momenta據報完成約5億美元Pre-IPO融資，已秘密啟動H股IPO

據《新浪科技》引述知情人士報道，智駕龍頭Momenta近日已秘密向香港交易所遞交上市申請，啟動IPO招股程序，而且在此之前完成了約5億美元Pre-IPO輪融資，出資方包括阿聯酋磊石資本(Stone Venture)、高榕資本、高成資本等知名私募機構。



報道指，2016年成立至今，Momenta先後獲得了順為資本、創新工場、真格基金雲峰基金等風險私募基金加持，同時也獲得了梅賽德斯奔馳、上汽集團(滬:600104)、豐田中國等產業投資方多輪出資，累計融資超12.61億美元(約86億元)。不過，自2021年11月獲得由豐田汽車、上汽集團等產業及國際資本投資後，Momenta至今未披露或確認過任何融資消息。



報道並指，值得注意的是，伴隨IPO工作開展消息的流出，Momenta人員流失及感知算法等團隊減員的消息也隨之擴散開來。其中感知算法和數據平台部成為重災區，傳超百名員工離職。報道稱，根據Momenta的招聘信息，若減員百餘人，便可節省億元人民幣人力成本支出。

《經濟通通訊社23日專訊》