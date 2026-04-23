《中國監管》市監總局：開展半年整治行動，嚴打互聯網廣告違法行為

據《央視新聞》報道，國家市場監管總局印發《關於深化互聯網廣告生態治理工作的通知》和《互聯網廣告市場秩序整治重點任務》，對深化互聯網廣告生態治理工作作出全面部署，同時決定開展為期半年的互聯網廣告市場秩序整治行動。



《關於深化互聯網廣告生態治理工作的通知》首次提出「互聯網廣告生態治理」的概念，部署健全互聯網廣告監管制度體系、壓實互聯網平台企業主體責任、加大重點領域和新業態的廣告監管力度、加強監測技術和執法能力建設、強化廣告宣傳導向和價值引領等五方面治理任務。



市場監管總局決定將加強互聯網廣告市場秩序整治作為推進互聯網廣告生態治理的突破口，擬通過為期半年的整治行動，依法從嚴打擊群眾反映強烈的互聯網廣告違法行為，切實維護互聯網廣告市場秩序。



另外，市場監管總局印發《互聯網廣告市場秩序整治重點任務》，圍繞強化互聯網廣告導向監管、加強對直播電商中廣告活動的監管、強化對人工智能生成式廣告的監管、加大對互聯網彈窗廣告的規範力度、加大對「矩陣式」互聯網廣告投放行為的規範力度、進一步壓實互聯網平台的主體責任等六個方面，細化工作任務，聚焦突出問題精準發力，全力維護良好互聯網廣告市場秩序。

《經濟通通訊社23日專訊》