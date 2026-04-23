《Ａ股行情》滬指高開0.11%，節能降碳意見發布，力遏能源消費不合理增長

中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，要求更高水平、更高質量做好節能降碳工作，堅決遏制能源消費總量不合理增長，持續提升能源資源產出效率，為實現碳達峰碳中和、加快經濟社會發展全面綠色轉型提供有力保障。



滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開0.11%，報4110.79點，深成指高開0.38%，創業板指高開0.43%。隔晚美國費城半導體指數創下有史以來最長日連漲紀錄，A股半導體板塊亦漲，旅遊及豬肉股開盤走低。



另外，2026年防範和打擊非法金融活動部際聯席會議22日在京召開。會議稱，自2026年起開展為期三年的防範和打擊非法金融活動總體戰；前移治理關口，堅持金融特許經營、持牌經營原則，加強行業風險前瞻防範，嚴管涉非信息傳播，提升監測預警精準性、有效性。始終保持高壓嚴打態勢，對各類非法金融活動露頭就打，嚴防嚴處利用APP開展非法金融活動。



人民銀行今日進行5億元人民幣7天期逆回購，持平到期量。

《經濟通通訊社23日專訊》