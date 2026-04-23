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AH股新聞

23/04/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.79%，煤炭、白酒股逆市升

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日收跌0.79%，深成指、創業板指分別跌1.53%及1.83%
▷ 滬深兩市半日成交額19596億元，較上日放量24%
▷ 煤炭、白酒股逆市升，迎駕貢酒、昊華能源升停，中煤能源揚5.5%

　　A股市場早盤高開低走，滬指半日收跌0.79%，報4073.71點，深成指、創業板指分別跌1.53%及1.83%。滬深兩市半日成交額19596億元（人民幣．下同），較上個交易日放量3769億元或24%。

　　盤面來看，大消費板塊逆市活躍，白酒、商業零售概念拉升，迎駕貢酒(滬:603198)、中興商業(深:000715)升停。迎駕貢酒一季度營業總收入為22.3億元，同比上漲8.91%，歸母淨利潤為8.35億元，同比漲0.73%。開源證券研報認為，當前白酒行業處於結構性觸底階段，伴隨2025年低基數效應，疊加渠道庫存逐步去化，預計2026年下半年白酒行業整體有望企穩，邊際改善逐步顯現。

　　煤炭板塊整體收漲2.2%，昊華能源(滬:601101)升停，中煤能源(滬:601898)揚5.5%。近期煤炭板塊異動受到多重因素影響。國際能源價格高位運行，傳導至國內煤炭市場。中東地緣衝突加劇全球能源供應不確定性，油價年內漲幅超50%，強化煤炭替代需求。中信證券指出，二季度中後期國內外煤價或形成共振，煤化工價格上漲效應有望體現，為板塊提供持續動力。夏季用電高峰等季節性需求，可能進一步釋放行業潛力。

　　下跌方面，有色金屬跌幅居前，中稀有色(滬:600259)及西藏珠峰(滬:600338)跌停。存儲芯片亦表現疲軟，佰維存儲(滬:688525)大跌5.8%。
《經濟通通訊社23日專訊》

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