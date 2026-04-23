《Ａ股行情》滬綜指收跌0.32%止三連升，兩市成交超2.8萬億

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▷ 兩市成交額2.8萬億元，近3800隻個股下跌
▷ 石油板塊漲2.3%，綠電概念股午後拉升
滬深股市今日震盪調整，滬指收低0.32%止步三連升，收報4093.25點，四千一得而復失；深成指也跌0.88%，創業板指挫0.87%。成交明顯放量，兩市全日成交額突破2.8萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日大增2447億元或者9.6%，亦為一個半月以來高位；個股方面，兩市近3800隻個股下調，中際旭創(深:300308)盤中總市值站上萬億，全日收升1.2%。
分析指，近期A股震盪上行，核心在於流動性、政策、基本面與外部環境四重積極因素共振；今日獲利盤拋壓引發指數震盪，但中期向好邏輯未變。
從板塊來看，有色金屬維持弱勢，中稀有色(滬:600259)跌停；金價下跌，曉程科技(深:300139)、招金黃金(深:000506)均跌5.7%。受美伊和平談判乏進展影響，布蘭特原油價格維持在每桶100美元上方，油價連續第四個交易日上升。A股石油板塊漲2.3%，中國石油(滬:601857)升3.2%。
另外，綠電概念午後快速拉升，華電遼能(滬:600396)、節能風電(滬:601016)紛紛漲停。中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》，明確提出要大力發展非化石能源和新型儲能，加快建設新型電力系統，創新發展綠電直連、智能微電網等業態，促進綠色電力消納，推動新增清潔能源發電量逐步覆蓋全社會新增用電需求。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4786.33
|-0.28
|上證指數
|4093.25
|-0.32
|12344.00
|深證成指
|15043.45
|-0.88
|15701.00
|創業板指
|3720.25
|-0.87
|科創50
|1432.59
|-1.28
|B股指數
|269.87
|-0.52
|1.71
|深證B指
|1192.04
|+0.18
|0.71
《經濟通通訊社23日專訊》
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