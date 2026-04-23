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23/04/2026 09:45

《中國要聞》國防部長董軍今起出訪俄羅斯，並赴吉爾吉斯出席上合組織防長會

　　中國國防部網站今日發文宣布，國防部長董軍將於4月23日至28日應邀訪問俄羅斯、吉爾吉斯，並出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。出席會議期間，董軍將作大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢以及防務安全合作等議題進行溝通交流。
《經濟通通訊社23日專訊》

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