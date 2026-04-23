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AH股新聞

23/04/2026 16:34

《中國要聞》南航：亞航重慶飛吉隆坡航班上爭執乘客並非公司員工

　　亞航(AirAsia)22日凌晨一班重慶飛往吉隆坡的航班上，一名自稱「南方航空空姐」的中國女子據報在飛行滑行期間仍大聲講電話，並因此與鄰座乘客及空中服務員發生激烈爭執，結果導致航班延誤一個半小時。事件登上內地社交平台熱搜，Threads上也熱烈討論。據《中國新聞網》今日報道，中國南方航空(01055)(滬:600029)方面針對此事回應稱，「經核實，涉事人員不是南航員工，與南航無任何關聯」。

　　《南方都市報》則引述亞洲航空有關負責人回應稱，公司已關注到這宗乘客糾紛事件，因涉事乘客未遵守機組指令，航班隨即滑回停機位。接到通知後，當地相關部門在飛機返回停機位時到達現場，並採取適當措施。公司迅速處理了該情況，並出於安全考慮，決定要求該乘客下機。

　　綜合內媒報道，有目擊者指，飛機起飛前，該名中國女子似乎因同行友人未能登機，在機艙內大聲講電話，到飛機滑行時仍未收線；鄰座一位馬來西亞籍乘客出言提醒，女子以「飛機沒起飛」為由拒絕。馬來西亞乘客遂拿出手機拍攝該名女子，雙方矛盾亦迅速升級。亞航空中服務員隨後到場協調，但因全程使用英文而被該女子大聲質問「不會中文，飛甚麼國際航班？」期間該名女子還強調自己是「南方航空空姐」。

　　多方溝通無果後，亞航工作人員選擇報警，重慶機場警方登機請涉事乘客下機進一步溝通協商。
《經濟通通訊社23日專訊》

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