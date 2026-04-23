東岳集團(00189)附屬東岳硅材首季盈利1.9億元人民幣，升4.4倍，收入升5%

東岳集團(00189)公布，非全資附屬公司東岳硅材(深:300821)截至3月31日止第一季盈利約1.94億元（人民幣．下同），按年增加約4.39倍。



該集團指，東岳硅材營業收入12.55億元，升4.5%，而於3月底，總資產約62.67億元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社23日專訊》