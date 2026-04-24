美格智能(03268)：公司控股股東部分A股解除質押

美格智能(03268)(深:002881)表示，近日接獲控股股東及實際控制人王平函告，獲悉王平所持有公司的部分A股股份辦理了質押及解除質押手續，當中包括645萬股A股股份，佔公司總股本比例2.14%。

《經濟通通訊社24日專訊》