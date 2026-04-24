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AH股新聞

24/04/2026 08:26

《駐京專電》國家能源局：推動長三角電力市場建設取得新突破

　　國家能源局22日召開長三角電力市場建設專題推進會，系統謀劃2026年度重點任務。會議強調，今年要推動長三角電力市場建設取得新突破。

*電力交易平台互聯互通、交易信息共享互認*

　　一是系統謀劃、有序推進。印發長三角電力市場2026年建設實施方案，健全市場風險處置預案，完善技術支撐系統，實現電力交易平台互聯互通、交易信息共享互認。二是精耕細作、務求實效。統籌推動跨省跨區和省內交易銜接機制，完善電力互濟交易機制，優化整合交易品種，實現中長期滾動撮合和日前實時互濟交易連續開市，研究區域備用輔助服務市場，探索需求側資源參與互濟交易。三是密切配合、團結協作。充分發揮市場管理委員會、聯席會議等機制作用，凝聚共識、形成合力，著力打破市場分割和交易壁壘，進一步挖掘區域同步電網互濟潛力。

　　會議指出，2025年以來長三角電力市場建設取得積極成效，完成年度各項重點任務。組建國網經營區首個區域市場管理委員會，長三角電力交易「四統一」平台建設取得突破，創新建立皖電東送、抽蓄容量互濟、綠電D-3連續運營等交易品種，全年互濟交易電量達1827億千瓦時，迎峰度夏期間互濟電力突破4000萬千瓦，減少風光棄電量約20億千瓦時。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

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