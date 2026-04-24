《駐京專電》能源局：截至3月底全國累計發電裝機容量同比增15.5%

國家能源局發布1-3月份全國電力統計數據。截至3月底，全國累計發電裝機容量39.6億千瓦，同比增長15.5%。其中，太陽能發電裝機容量12.4億千瓦，同比增長31.3%；風電裝機容量6.6億千瓦，同比增長22.4%。
1-3月份，全國發電設備累計平均利用703小時，比上年同期降低66小時。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》
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24/04/2026 08:27
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1-3月份，全國發電設備累計平均利用703小時，比上年同期降低66小時。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》
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