《駐京專電》北京車展今開幕，展出面積38萬平米全球首位，展車1451台車

北京國際汽車展覽會今日開幕。今日到5月3日，2026北京國際汽車展覽會將在中國國際展覽中心順義館與首都國際會展中心兩館聯動舉辦。



本屆展會總展出面積達38萬平方米，規模躍居全球車展首位。展車總數1451台，包含首發車181台，概念車71台。今明兩天是展會新聞日，主要接待海內外新聞媒體記者到場參觀採訪報道。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》