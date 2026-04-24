《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3064.71
|亨通光電
|(600487)
|2333.57
|工業富聯
|(601138)
|2310.67
|貴州茅台
|(600519)
|2226.40
|海光信息
|(688041)
|1948.29
|瀾起科技
|(688008)
|1906.46
|兆易創新
|(603986)
|1657.07
|紫金礦業
|(601899)
|1604.45
|長飛光纖
|(601869)
|1526.55
|永鼎股份
|(600105)
|1321.96
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|11838.38
|新易盛
|(300502)
|6115.20
|中際旭創
|(300308)
|5729.72
|立訊精密
|(002475)
|5141.46
|天孚通信
|(300394)
|3540.12
|東山精密
|(002384)
|2943.13
|勝宏科技
|(300476)
|2495.91
|北方華創
|(002371)
|2015.51
|滬電股份
|(002463)
|1930.82
|光迅科技
|(002281)
|1777.50
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
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