《投資觀點》普徠仕：AI上行周期有望延續一至兩年，晶片及能源等行業最吸引

普徠仕(T. Rowe Price)中國新視野股票策略基金經理鄭聞立就中國股市潛在投資機遇發表最新觀點。



*光學元件及電源供應等有望跑贏，半導體基板等需更靈活管理倉位*



人工智能產業鏈中，最具吸引力的投資機會仍集中於晶片/硬件及能源相關環節。相關領域商業模式較為清晰，盈利能見度高，估值亦具備一定支持。在此基礎上，重點關注兩類機會。第一類為受規格持續升級帶動的細分領域，相關產品含量價值快速提升，同時競爭格局較佳，包括光學元件、電源供應、印刷電路板(PCB)及晶片測試等，預料未來一至兩年增長有望跑贏整體AI投資。第二類則為供應受限或存在瓶頸的環節，相關企業通常具備較強定價能力及利潤擴張空間，例如半導體基板、PCB材料及發電設備等。不過，此類機會需更靈活管理倉位。



近期AI代理(AI agents)的興起，顯著推動代幣(token)使用量上升，模型供應商及雲服務企業收入加速增長，形成正向循環，有助提升AI投資的可持續性。透過產業鏈調研發現，今輪AI上行周期有望延續至未來一至兩年。



技術發展方面，除繼續看好光學及電源供應外，AI代理的普及亦帶動伺服器CPU需求加速。同時，無塵室(clean room)或在未來兩至三年成為關鍵瓶頸之一。



另外，持續從兩大核心維度評估AI相關股票的投資的風險回報：一是當前所處周期位置，二是技術發展路徑，即AI生態系統中哪些環節更有望在下一階段受益。相關判斷需依賴對整個產業鏈的深入研究，包括模型開發商、初創企業、雲端巨頭、晶片設計，以及硬件供應鏈等，並透過全球研究平台整合不同資訊，發掘更具差異化的投資良機。



*中國消費市場分化加劇，旅遊、娛樂及IP消費高增長*



過去數年整體消費表現偏弱，但內部結構分化明顯。低線城市表現較一線城市更具韌性，不同年齡層之間亦出現顯著差異：一線城市中產受樓市疲弱拖累，而年輕族群及退休人士則在各自偏好的消費領域展現較強需求。



雖然傳統消費板塊整體表現一般，但市場仍存在結構性機遇，包括受惠於高增長領域（如旅遊、娛樂、IP相關消費）以及憑創新商業模式擴大市佔的企業（如折扣零售、新式飲品品牌）。



在消費領域，主要關注兩類投資機會。第一類為具平台屬性的企業，受惠於結構性增長趨勢，具備規模及供應鏈優勢，能夠穿越周期，增長來源包括門店擴張及同店銷售提升，例如商場營運商、酒店及新式飲品企業。第二類則為依靠產品及品牌動能驅動的企業，在周期有利時可實現較快增長，但可持續性較低，因此靈活、主動的選股是關鍵。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

《環富通基金頻道24日專訊》