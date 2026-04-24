《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年1.3萬億元超長期特別國債發行開啟

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：把「義烏發展經驗」進一步總結好運用好

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，義烏小商品闖出大市場、做成大產業，形成「義烏發展經驗」，這是因地制宜發展縣域經濟的成功實踐。要結合開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把「義烏發展經驗」進一步總結好、運用好。



逾3000家上市公司發布2025年年報，分紅回購增持並舉

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Wind數據顯示，截至4月23日，已有逾3000家上市公司發布2025年年報，其中逾2000家上市公司計劃年度分紅，更有上百家上市公司提前錨定2026年中期分紅。與此同時，回購增持動作密集，上市公司回饋投資者意識顯著增強。



今年超長期特別國債開始發行

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24日，財政部將發行今年首批超長期特別國債，首發時間與去年保持一致。同時，中央金融機構注資特別國債將於5月啟動發行，全國系統重要性銀行獲得注資後，將有力夯實金融風險防控基礎、增強服務實體經濟能力。





《上海證券報》



習近平：把「義烏發展經驗」進一步總結好運用好

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，要結合開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把「義烏發展經驗」進一步總結好、運用好。



碳達峰碳中和綜合評價考核辦法出台

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》4月23日對外發布。《辦法》設置了包括5項控制指標和9項支撐指標的「5+9」指標體系，確保如期實現2030年前碳達峰及相關目標。



今年1.3萬億元超長期特別國債發行開啟

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今年1.3萬億元(人民幣．下同)超長期特別國債發行開啟。根據安排，財政部4月24日將分別發行20年期340億元和30年期850億元超長期特別國債，合計發債規模1190億元。金融街證券首席經濟學家張一表示，預計上半年完成約5500億元發行額。





《證券時報》



習近平：把「義烏發展經驗」進一步總結好運用好

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國家主席習近平近日作出重要指示指出，要結合開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把「義烏發展經驗」進一步總結好、運用好。



用好用足科創債「活水」，精準澆灌硬科技「苗圃」

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近年來，隨著國家對科技創新的大力支持，科創債作為資本市場服務實體經濟、支持科技創新的重要工具，正迎來前所未有的發展機遇。Wind數據顯示，年內上交所科創債發行規模已超1950億元。



從集成商到運營商，智慧交通服務實現價值躍遷

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中國有著全球規模最大的出行市場。在交通服務這條高速發展的賽道上，一批中國企業正以各自路徑共同探索一個命題：讓智慧城市交通服務，從「功能提供者」進化為「價值創造者」。