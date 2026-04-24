《鍾之日記》芯片股炒上，汽車股承壓

4月24日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股昨失守兩萬六關後，投資者保持審慎，恒指今早再低開逾百點。DeepSeek新一代大模型V4發布，由於基於國產芯片完成適配優化，芯片股受惠上漲；恒指午後止跌倒升、一度重越兩萬六，最終全日收報25978，升62點或0.2%，主板成交超過2367億元。全周計則跌182點或0.7%，結束三周連升趨勢。



*A股縮量下跌0.3%，本周仍升0.7%*



A股今日延續弱勢，三大指數齊收低，滬綜指跌0.33%收報4079.9點，本周仍升0.7%，連漲三周；深成指今日跌0.69%，創業板指挫1.4%；滬深兩市全日交易額約2.64萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1626億元或者5.8%。



盤面上，鋰礦概念集體爆發，板塊指數漲3.4%；半導體板塊受DeepSeek V4發布逆市勁揚，富瀚微(深:300613)20%漲停，華虹公司(滬:688347)收升12.3%。下跌方面，軍工航天陷入調整，新余國科(深:300722)大跌7.8%，航天環宇(滬:688523)挫7%。此外，光模塊生產商新易盛(深:300502)第一季業績不及預期，大跌11.7%，拖累通信板塊指數與創業板指數。



回顧本周，中東衝突繼續吸引眼球。伊朗短暫開放霍爾木茲海峽一日後，再次宣布封航。美國方面屢次放出第二輪談判消息，不過未有獲得伊朗配合；臨時停火兩周的最後期限已過，美伊談判陷入僵局。全球能源危機未除，A股石油板塊按周錄升，煤炭股更漲4.5%。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，必須保持憂患意識，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。中辦、國辦發布做好節能降碳工作意見，明確提出要大力發展非化石能源和新型儲能，加快建設新型電力系統。



*DeepSeek捲土重來，國產芯片股受惠上揚*



DeepSeek時隔15個月發布備受期待的V4系列大模型，重新加入激烈的人工智能戰局。DeepSeek在新聞稿中表示，V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現國內與開源領域的領先。



據介紹，該模型分為Pro（專家）和Flash（快速）兩個版本。V4-Pro的性能可比肩包括Anthropic、OpenAI、Google等美國公司旗下的頂級閉源模型。模型參數和激活規模更小的V4-Flash在世界知識儲備方面稍遜一籌，但展現出了接近的推理能力。這款模型能夠提供更加快捷、經濟的API（應用程序編程接口）服務。



華為官微隨後發文稱，昇騰一直同步支持DeepSeek系列模型，本次通過雙方芯模技術緊密協同，實現昇騰超節點全系列產品支持DeepSeek V4系列模型。DeepSeek提到，受限於高端算力，目前V4-Pro的服務吞吐十分有限，公司預計下半年華為昇騰950超節點批量上市後，Pro的價格會「大幅下調」。



至於國產芯片商寒武紀(滬:688256)及海光信息(滬:688041)，亦同日宣布完成對DeepSeek V4系列的Day 0適配。



由於擔憂競爭加劇，港股大模型雙雄智譜(02513)、MiniMax(00100)股價齊挫，分別收跌9%及9.4%。而國產芯片商中芯國際(00981)獲提振，盤中飆升11.7%，最終收漲10%，報64.3元；華虹(01347)大漲15.2%，廣合科技(01989)揚一成，納芯微(02676)升9%，壁仞科技(06082)升4%。



*汽車股集體承壓，傳7年低息車貸政策收緊*



2026北京國際汽車展覽會（北京車展）今日開幕，展期至5月3日，將展出1451輛展車，包含首發車181輛，概念車71輛。惟汽車股今日集體承壓，理想汽車(02015)跌4.4%，報69.9元；吉利汽車(00175)跌2.7%，報23.02元，兩者分列今日表現最差及次差藍籌。零跑汽車(09863)下挫4%，蔚來(09866)挫3.4%，比亞迪(01211)跌2.2%。



據《21世紀經濟報道》報道，7年低息車貸業務正在收緊，多家車企已明確，相關政策僅延續至2026年4月30日，後續是否續期暫無定論。今年年初，特斯拉、小鵬(09868)、理想、吉利銀河等品牌集中推出超長周期低息車貸政策，通過低首付、低月供等核心賣點，顯著拉低購車門檻，成為車市促銷熱點。相關貸款多由廠家金融、融資租賃公司或合作銀行落地實施。



據悉，多家銀行已暫停7年期產品，融資租賃公司同步加強管控。調整主因是風控壓力上升：貸款周期延長導致金融機構風險敞口擴大，車輛長期貶值易引發殘值低於貸款餘額，疊加個人長期信用數據模型不完善及抵押物處置難度增加等因素。



乘聯分會數據顯示，4月1日至19日，全國乘用車市場零售62.7萬輛，按年下降26%，較上月首19日下降18%。今年以來累計零售484.8萬輛，按年下降19%。深藍汽車董事長鄧承浩今日在北京車展上坦言，今年國內的車市不太可能會增長，可能會出現微量下降。公司將在全球化方面尋找更多的機會。



另外，小鵬汽車今日逆勢升3.4%，報64.2元。小鵬透露其飛行汽車「陸地航母」已獲7000台訂單，預計今年內量產；人形機器人IRON同樣有望今年實現量產。小米(01810)升不足0.1%，創辦人雷軍發文預告小米YU7 GT將於5月底發布。



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