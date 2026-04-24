《Ａ股焦點》華誼兄弟收挫10%，法院批准啟動預重整並指定臨時管理人

華誼兄弟(深:300027)23日公告稱，公司當天收到浙江省金華市中級人民法院作出的《決定書》，決定對公司啟動預重整程序，並指定北京市中倫（上海）律師事務所、浙江智仁律師事務所擔任公司預重整臨時管理人。



此前，債權人北京泰睿飛克科技有限公司以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力但具備重整價值為由，向法院申請對公司進行重整及預重整。公司表示，啟動預重整不代表法院正式受理重整申請，後續是否進入重整程序存在重大不確定性。若法院裁定受理重整申請，公司股票將被實施退市風險警示；若重整失敗或被宣告破產，公司股票將面臨被終止上市的風險。



華誼兄弟收挫10.15%，報1.77元人民幣。



《證券時報》報道指出，法院正式批准啟動預重整，意味著華誼兄弟重整價值與重整可行性初步獲得官方認可，其風險化解程序正式開始落地推進。公司進入預重整程序，有利於提前啟動債權債務清理及經營工作安排等相關工作。如公司預重整成功並順利實施重整，將有利於公司改善經營和財務狀況，實現持續、健康發展。

《經濟通通訊社24日專訊》