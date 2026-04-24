《中國監管》中證監部署年度打擊財務造假專項行動，此前18家公司強制退市

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據中國證監會消息，為深入推進和持續鞏固新「國九條」以來打擊和防範上市公司財務造假工作成效，近日，中證監部署了2026年打擊和防範上市公司財務造假專項行動。



據介紹，中證監自2024年新「國九條」發布以來，已先後組織兩輪打擊和防範上市公司財務造假專項行動，重點針對空轉走單虛假貿易、濫用總額法誇大營收、調節收入確認時點粉飾業績等突出問題，累計查辦各類財務造假案件線索263宗（含大股東侵佔上市公司資金），已正式作出行政處罰決定107宗（罰沒款合計逾33億元人民幣），嚴肅查處了紫天科技、東方集團、高鴻股份等重點案件，東方通、立方數科、長藥控股等18家嚴重造假公司被強制退市。



*強化監管AI大模型，鼓勵從業人員「吹哨」*



關於本次專項行動，將聚焦「早發現、強防範、優機制」三項目標，一體推進發現、懲處、退市、投保有機銜接，並聚焦四方面重點任務。其中，監管發現網絡方面，將優化分類監管，強化監管大數據倉庫信息查詢和財務舞弊監管AI大模型應用；懲處方面，落實造假退市、佔用償還、退市不免責的要求，向公安機關移送一批涉嫌欺詐發行、違規披露及背信損害上市公司利益的案件線索。



同時，進一步構築公司和中介把關兩道防線，壓實控股股東、實際控制人、董秘、獨立董事及審計委員會職責，鼓勵保薦、審計等中介機構及其從業人員積極「吹哨」，對主動報告造假行為者依法從輕或減輕處罰。此外，進一步完善綜合懲防長效機制，推進貫通式一體化執法，提升發現查處效率，推動更多代表人訴訟落地，完善第三方配合造假問題線索移送機制，加大跨部門信息共享與數據交互。

《經濟通通訊社24日專訊》