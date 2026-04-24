《中國要聞》王毅：中柬持續合作，堅決徹底鏟除網賭電詐毒瘤

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

當地時間4月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金邊同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談。王毅在會談中強調，打擊網賭電詐關乎人民群眾生命財產安全，要持續合作發力，堅決徹底鏟除這一毒瘤。



王毅表示，中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議達成重要共識，有力推進中柬戰略協調，深化戰略互信。雙方確認堅定做彼此長期可靠的好朋友好夥伴，將進一步推動中柬全面戰略合作夥伴關係邁上新台階，為雙方共建命運共同體增添新內涵。



王毅稱，中方願同柬方一道，統籌推進發展與安全，深化兩國全方位合作，重點加強「工業發展走廊」、「魚米走廊」建設，擴大綠色產業、農產品貿易、金融、青年等領域交流，夯實中柬友好民意基礎。加強在中國-東盟合作、瀾湄合作等多邊機制下協調配合。中方將以自己的方式持續為柬泰雙方重建互信、轉圜關係而努力，願為柬泰直接溝通提供更多平台。



*柬方考慮將兩國公安納高層戰略對話機制*



布拉索昆表示，柬方感謝中方在基礎設施建設、清潔能源、農業和金融等領域為柬提供寶貴支持，願同中方持續深化各領域合作，堅決打擊網賭電詐，共同抵御外部干擾，維護各自主權、安全和發展利益，推動構建新時代全天候柬中命運共同體取得更多成果。布拉索昆油談及柬泰邊境衝突情況，並感謝中方斡旋努力，期待中方發揮更大作用。並指柬埔寨願與中方保持聯絡，考慮將「2+2」提升為「3+3」，即是將兩國公安部，納入高層戰略對話機制。

《經濟通通訊社24日專訊》