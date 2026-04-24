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24/04/2026 11:30

【ＡＩ】DeepSeek-V4預覽版正式上線並開源，百萬字超長上下文將成「標配」

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ DeepSeek-V4預覽版上線並開源，具百萬字上下文
▷ 採用DSA稀疏注意力機制，降低計算需求
▷ API同步上線V4-Pro與V4-Flash，支援多種接口

　　據DeepSeek微信公眾號消息，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線並同步開源。該模型擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現國內與開源領域的領先。

　　據官方介紹，DeepSeek-V4開創了一種全新的注意力機制，在Token維度進行壓縮，結合DSA稀疏注意力(DeepSeek Sparse Attention)，實現了全球領先的長上下文能力，並且相比於傳統方法大幅降低了對計算和顯存的需求。「從現在開始，1M（一百萬）上下文將是DeepSeek所有官方服務的標配」。

*Agent能力達開源模型最佳水平*

　　在Agent能力方面，DeepSeek-V4-Pro的表現尤為突出。在Agentic Coding評測中，V4-Pro已達到當前開源模型最佳水平，並在其他Agent相關評測中同樣表現優異。目前，DeepSeek-V4已成為公司內部員工使用的Agentic Coding模型，據評測反饋，使用體驗優於Sonnet 4.5，交付質量接近Opus 4.6非思考模式，但仍與Opus 4.6思考模式存在一定差距。

　　此外，DeepSeek-V4針對Claude Code、OpenClaw、OpenCode、CodeBuddy等主流的Agent產品進行了適配和優化，在代碼任務、文檔生成任務等方面表現均有提升。

　　目前，DeepSeek API已同步上線V4-Pro與V4-Flash，支持OpenAI ChatCompletions接口與Anthropic接口。訪問新模型時，base_url不變，model參數需要改為deepseek-v4-pro或deepseek-v4-flash。
《經濟通通訊社24日專訊》

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