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24/04/2026 14:30

《中國要聞》駐泰使館籲勿輕信高薪招聘、結伴旅行：多名國民被騙至泰緬邊境從事電騙

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國駐泰使館警告公民勿信高薪招聘等誘騙信息
▷ 多名公民被誘至泰緬邊境從事電詐，遭人身控制
▷ 廣東女生被誘至緬甸電詐園區，家屬支付贖金後協商放人

　　中國駐泰國大使館今日發布提示稱，近期，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。

　　中國駐泰國大使館提醒來泰中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全。切勿輕信社交媒體、短視頻平台、即時通訊工具中的「高薪招聘」、「結伴旅行」、「零門檻出國工作」等信息，謹慎結交網友，警惕網友提供的出境工作或旅遊邀請。提高對熟人介紹或中介推薦的境外工作信息的甄別，謹防「熟人陷阱」。

　　大使館同時強調，務必通過合法中介或正規企業獲取就業信息，認真核實用工單位資質、工作地點及內容，提前辦妥工作簽證，簽訂合法勞動合同，警惕「到崗再簽合同」等說辭。

　　綜合內媒報道，在廣東某高校就讀的大一的女生「小陽」應此前在泰國旅遊時認識的「朋友」邀約，4月10日赴泰國參加潑水節，結果抵達曼谷後被帶到緬甸三佛塔地區‌的電騙園區。數日後，家人聯絡上小陽，但由一名自稱園區人員的男子接聽。男子聲稱先前以2.9萬穩定幣買下小陽，只要小陽家人支付3萬穩定幣（折合約20萬元人民幣）就可以贖人，否則會將小陽轉賣。報道稱，小陽家人已按要求繳交了贖金，截至今日中午，園區方面已經同意放人，但仍就放人的具體時間和地點等細節協商中。廣州市公安局白雲分局則已於4月15日就小陽被非法拘禁一案立案偵查。
《經濟通通訊社24日專訊》

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