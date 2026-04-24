  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/04/2026 10:38

《中國要聞》天問三號擬2028年前後發射、2031年前後攜火星樣品返回地球

　　據《新華社》報道，從今日舉行的第十一個「中國航天日」主場活動啟動儀式上了解到，中國行星探測工程天問三號任務，計劃於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球。

*將搭載中大、港大等學術機構牽頭研製儀器上太空*

　　國家航天局同時正式發布天問三號任務合作項目遴選結果。軌道器將搭載3台合作載荷，分別為：國際空間研究委員會探索工作組牽頭研製的火星PEX光譜儀，用於開展火星生命痕跡探尋及表面礦物成分探測；澳門科技大學牽頭研製的火星分子離子成分分析儀，用於開展火星大氣逃逸過程探測；香港中文大學牽頭研製的激光外差光譜儀，用於開展火星大氣水同位素廓線分布及火星風場探測。

　　服務器將搭載香港大學牽頭研製的火星地物高光譜成像儀，用於開展生命痕跡、含水礦物及資源普查等探測。著陸器將搭載意大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室牽頭研製的激光角反射器陣列，用於在火星表面布設精確基準點。

　　據了解，自2025年4月國家航天局發布合作機遇公告後，共收到28份合作意向，按照「科學價值高、對任務支撐大、工程可實現性強、技術成熟度高」的遴選原則，最終遴選出上述5個合作項目。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

特朗普又TACO

24/04/2026 08:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，匯立推港元定存優惠3個月最高2....

19/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區