《中國要聞》天問三號擬2028年前後發射、2031年前後攜火星樣品返回地球

據《新華社》報道，從今日舉行的第十一個「中國航天日」主場活動啟動儀式上了解到，中國行星探測工程天問三號任務，計劃於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球。



*將搭載中大、港大等學術機構牽頭研製儀器上太空*



國家航天局同時正式發布天問三號任務合作項目遴選結果。軌道器將搭載3台合作載荷，分別為：國際空間研究委員會探索工作組牽頭研製的火星PEX光譜儀，用於開展火星生命痕跡探尋及表面礦物成分探測；澳門科技大學牽頭研製的火星分子離子成分分析儀，用於開展火星大氣逃逸過程探測；香港中文大學牽頭研製的激光外差光譜儀，用於開展火星大氣水同位素廓線分布及火星風場探測。



服務器將搭載香港大學牽頭研製的火星地物高光譜成像儀，用於開展生命痕跡、含水礦物及資源普查等探測。著陸器將搭載意大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室牽頭研製的激光角反射器陣列，用於在火星表面布設精確基準點。



據了解，自2025年4月國家航天局發布合作機遇公告後，共收到28份合作意向，按照「科學價值高、對任務支撐大、工程可實現性強、技術成熟度高」的遴選原則，最終遴選出上述5個合作項目。

《經濟通通訊社24日專訊》