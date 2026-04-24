《汽車新勢力》比亞迪已建成5356座汽車閃充站，今年目標2萬座

2026北京國際車展（簡稱「北京車展」）今日開幕，比亞迪(01211)(深:002594)海洋網舉行發布會稱，截至2026年4月16日，已建成5356座汽車閃充站，預計年底建成2萬座閃充站。全球海拔最高閃充站--比亞迪珠峰小鎮閃充站則在4月18日於西藏日喀則市珠峰小鎮正式投入運營。



據比亞迪官方介紹，在使用第二代刀片電池的情況下，比亞迪汽車可以實現5分鐘從10%電量充至70%，9分鐘充至97%，刷新充電速度新紀錄。同時，在零下30度環境中，比亞迪充電時間僅比常溫多3分鐘（20%充至97%約12分鐘），打破行業難題。



當前建立閃充站規模已覆蓋全國近三分一高速服務區，平均每100公里一座，首批1000座將於五一假期前投用，緩解用戶出行的長途充電焦慮。今年年底建成2萬座閃充站的目標計劃中，其1.8萬座為「站中站」，旨依托現有公共充電站改造，實現城市核心區域高密度覆蓋。



比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛曾表示，比亞迪是國內早期大規模建樁的車企；布樁不需要增容，不用挖地基，就跟裝空調一樣，合作模式也很受歡迎。

《經濟通通訊社24日專訊》