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AH股新聞

24/04/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.3%，監管將開展互聯網廣告整治行動

　　美伊和平談判陷入僵局，霍爾木茲海峽局勢加劇，隔夜美股走低，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.3%，報4081.03點，深成指低開0.61%，創業板指低開1.01%。盤初半導體股大幅拉漲，遊戲及影視股走低。

　　市場監管總局近日發布公告，部署深化互聯網廣告生態治理、確定互聯網廣告市場秩序整治重點任務，同時決定開展為期半年的互聯網廣告市場秩序整治行動，依法從嚴打擊群眾反映強烈的互聯網廣告違法行為，切實維護互聯網廣告市場秩序。

　　此外，美國政府宣布一系列措施，旨在阻止中國開發者「利用」美國領先的人工智能模型來構建新一代聊天機器人，這是華府首次對矽谷企業有關中國「搭便車」的抱怨作出重大回應。白宮科技政策辦公室23日在一份備忘錄中表示，將推動美國開發者之間更廣泛的信息共享，並加大力度幫助行業識別其人工智能模型被未經授權提取的行為。

　　人民銀行今日進行50億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放45億元。人行本周共進行170億元逆回購，對沖本周到期的30億元，即人行本周共放水140億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

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