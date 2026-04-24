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AH股新聞

24/04/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.58%，創業板指挫超2%

　　滬深股市延續弱勢，早盤滬指收跌0.58%，報4069.37點，深成指跌1.37%；光模塊龍頭新易盛(深:300502)重挫，拖累創業板指上午收低2.2%。兩市半日成交17299億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2297億元或12%，滬深共3669隻個股下調。

　　盤面上看，光通信概念跌幅居前，新易盛(深:300502)上午挫12.7%。該公司公布，2025年公司淨利潤同比大增超2.3倍，一季度淨利潤增速錄得76.8%，環比下滑13.25%，遜預期，也是新易盛自2023年第三季度以來時隔九個季度再現單季淨利環比下滑。

　　至於半導體板塊則逆市上揚，富瀚微(深:300613)升20%封板。美國芯片股續獲華爾街投資者追捧，推動費城半導體指數周四（23日）破頂，首次突破一萬點整數大關，A股半導體亦受提振。

　　另外，化肥化工板塊表現活躍，天禾股份(深:002999)及三房巷(滬:600370)雙雙漲停。美以伊戰事造成的影響已經從能源領域傳導至農業領域，全球化肥供應告急，化肥價格暴漲。中東顆粒尿素期貨離岸價已經從衝突爆發前的每噸不到500美元，上漲到現在每噸850美元左右，漲幅超過75%。
《經濟通通訊社24日專訊》

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