《Ａ股焦點》新易盛跌超8%，首季淨利遜預期，惟高盛仍看好未來幾季表現

光模塊龍頭新易盛(深:300502)23日晚間披露2025年年度報告及2026年第一季度報告。報告顯示，去年新易盛實現營業收入約248.42億元（人民幣．下同），同比增長187.29%；歸母淨利潤約95.32億元，同比增長235.89%。今年一季度實現營收約83.38億元，同比增長105.76%，環比持平；歸母淨利潤約27.8億元，同比增長76.8%，環比下滑13.25%，遜預期，也是新易盛自2023年第三季度以來時隔九個季度再現單季淨利環比下滑。



新易盛一季報顯示，在費用端，財務費用從上期的約-3308.67萬元大幅增加至約5.22億元。公司稱，主要是報告期內匯兌損失增加。



新易盛今日低開低走，現跌8.11%，報558.96元。



不過，高盛在研報中指出，匯兌損失雖造成季度淨利潤不及預期，但該行仍看好新易盛今年餘下各季度的營收環比增長，驅動因素包括光模塊芯片供應持續改善、產品結構向1.6T及以上解決方案升級、硅光解決方案的收入佔比提升，以及公司加快產能擴張以支持出貨量的快速爬坡。





《經濟通通訊社24日專訊》