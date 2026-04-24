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AH股新聞

24/04/2026 11:40

《中國要聞》王文濤見空中巴士CEO：合作共贏中開拓更廣闊發展空間

　　商務部網站今早發文稱，部長王文濤23日會見空客公司(Airbus，港譯「空中巴士」)首席執行官傅里。雙方就空客在華經營發展及中歐經貿關係等議題進行交流。

　　王文濤表示，空客進入中國30多年來，在華產業鏈價值鏈持續延伸拓展，實現了與中國市場的共同成長。中國將堅持推進高質量發展，持續擴大高水平對外開放，加快航空航天等戰略性新興產業發展。希望空客把握中國航空市場擴容升級的歷史機遇，在合作共贏中開拓更加廣闊的發展空間。

*盼空巴推動歐方與中方對話磋商妥善化解分歧*

　　王文濤強調，今年以來，歐盟多國領導人訪華，務實成果豐碩，體現了中歐經貿關係的韌性和活力。中方願加強與歐方的貿易和投資合作，推動中歐經貿關係穩定健康發展。但歐盟近期加嚴對華經貿限制措施，損害了中國企業對歐投資信心，嚴重影響中歐正常經貿合作。希望空客發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行，通過對話磋商妥善化解分歧。

　　傅里表示，當前國際局勢複雜多變，中國的穩定性、確定性為空客在華長期發展提供了有利條件。空客堅定看好中國市場的光明前景，願繼續深化對華投資布局和產業鏈協同，加強與中國企業互利合作，為中國航空產業高質量發展貢獻力量。

 
《經濟通通訊社24日專訊》

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