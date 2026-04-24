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24/04/2026 11:49

《中國要聞》王文濤見平治董事長：冀歐洲業界發聲，籲歐盟調整不當經貿限制

　　商務部網站今早發文稱，商務部部長王文濤23日會見歐洲汽車工業協會主席、奔馳集團（港譯「平治」）董事長康林松，雙方就中歐汽車產業合作、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。

　　王文濤表示，中歐妥善解決電動汽車案，向世界釋放了雙方有意願、有能力通過對話妥善解決分歧的清晰訊號。近期，歐盟出台了一系列具有保護主義色彩的經貿限制措施，對中歐經貿關係造成實質性損害。中方已表達嚴正關切，並將堅定維護中國企業合法權益。希望奔馳集團和歐洲汽車產業界積極發聲，呼籲歐方調整不當條款，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的市場環境。

　　王文濤又指，今年是「十五五」規劃開局之年，中國將繼續擴大高水平對外開放，加快發展新質生產力，促進產業高端化、智能化、綠色化發展。這將為包括奔馳在內的外資企業扎根中國、參與全球競爭提供穩定預期和廣闊機遇。

*康林松：支持歐中通過對話磋商化解經貿摩擦*

　　康林松稱，奔馳將堅持長期主義，深耕中國市場，繼續擴大對華投資，與中方夥伴深化汽車電動化、智能化等領域創新合作，實現「更中國、為全球」目標。歐洲汽車產業重視對華合作，願繼續發揮積極作用，支持歐中雙方通過對話磋商化解經貿摩擦。
《經濟通通訊社24日專訊》

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