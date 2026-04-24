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24/04/2026 14:15

《中國要聞》全國人大法工委：社會救助法擬將「流浪乞討人員」表述改為「流散人員」

　　十四屆全國人大常委會第二十二次會議4月27日至30日在北京舉行，全國人大常委會法工委（下稱「法工委」）發言人施春風今日在記者會上介紹，會議將審議監獄法修訂草案、社會救助法草案、醫療保障法草案、耕地保護和質量提升法草案等。其中，社會救助法草案三次審議稿擬作四項主要修改，其中將「流浪乞討人員」表述修改為「流散人員」，並針對截留、挪用、私分救助資金等行為，增加規定對有關組織、個人可處違法所得二倍以下罰款。

*醫保法將推進擴大生育保險覆蓋範圍*

　　醫療保障法草案則在2025年6月進行了初次審議。根據各方面意見，草案二次審議稿擬作多項主要修改，包括進一步落實醫療、醫保、醫藥「三醫協同」有關改革要求，明確促進醫療保障與醫療、醫藥協同發展和治理；進一步明確國家完善生育保險制度，推進擴大生育保險覆蓋範圍，明確生育保險基金與職工基本醫療保險基金合併建帳；進一步加強醫療保障基金使用管理，明確統籌地區人民政府建立基本醫療保險基金風險管控機制，構建中長期收支平衡機制和應急處置機制等。
　　
　　耕地保護和質量提升法草案方面，草案二次審議稿專門增加規定，國家運用衛星遙感、互聯網、大數據、雲計算、人工智能等現代信息技術和手段，提高耕地保護和質量提升工作的水平，加強對耕地保護和質量提升工作的監督。
《經濟通通訊社24日專訊》

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