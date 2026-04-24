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24/04/2026 16:12

《中歐關係》中國禁止向7家歐盟實體出口兩用物項，稱其涉對台軍售

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國禁止向7家歐盟實體出口兩用物項
▷ 涉對台軍售或與台勾連，即日實施管制
▷ 特殊情況需申請，已通報歐方雙邊機制

　　中國商務部今日發布公告稱，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據出口管制法和兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，決定將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

　　一、禁止出口經營者向上述7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述7家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

　　二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

　　公告自公布之日起正式實施。

　　商務部發言人稱，在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向歐方通報了有關情況。需要強調的是，中方依法列單的行為僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

　　出口管制管控名單：
1. 赫斯塔爾公司(FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal)
2. 奧姆尼波爾公司(OMNIPOL a.s.)
3. 亨索爾特公司(HENSOLDT AG)
4. 聖劍軍械公司(EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o)
5. SpaceKnow捷克分公司(SPACEKNOW INC., odstepny zavod s.r.o)
6. 捷克航空研究與試驗研究所(VZLU AEROSPACE a.s.)
7. FN Browning集團(FN Browning)

《經濟通通訊社24日專訊》

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