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24/04/2026 16:29

中國首款原生開發Robotaxi「Eva Cab」原型車亮相北京車展

　　2026北京車展今日開幕，中國首款原生開發Robotaxi--Eva Cab原型車在吉利(00175)展台上正式亮相。據介紹，該車型集吉利深厚的電動智能汽車研發製造能力、千里浩瀚G-ASD L4智駕方案，以及曹操出行(02643)十年共享出行運營與服務洞察於一體，完全基於自動駕駛運營場景正向研發。該車型將於2027年量產，曹操出行計劃到2030年累計投放10萬輛。

　　作為一款原生開發Robotaxi原型車，Eva Cab將搭載行業首個可量產的L4級自動駕駛軟件方案--千里浩瀚G-ASD L4版本，能在公開道路上實現無人接駁，滿足酒店接送、機場接送、公務出行等多場景需求。

　　同時，Eva Cab還將搭載中國首個艙駕融合超級智能體--超級Eva。在端到端語音和VLM視覺模型加持下，超級Eva具備超強感知力和理解力，深度打通車內外生態，可實現對複雜任務的拆解與多域協同執行。

　　隨著千里浩瀚G-ASD L4與超級Eva的持續迭代與深度融合，未來的Eva Cab將成為真正意義上「能感知、能思考、能決策、能執行」的出行機器人。
《經濟通通訊社24日專訊》

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