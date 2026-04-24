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AH股新聞

24/04/2026 18:01

《提振Ａ股》滬市首單主板「輕資產、高研發投入」再融資項目獲受理

　　上交所官網信息顯示，中科曙光(滬:603019)向不特定對象發行可轉債項目獲受理。這是滬市首單主板適用於「輕資產、高研發投入」的再融資項目。

　　3月27日，上交所修訂發布《上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第6號--輕資產、高研發投入認定標準（2026年修訂）》，旨在鼓勵滬市主板科技企業再融資募集資金用於研發投入，以科技金融支持創新創造。
《經濟通通訊社24日專訊》

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