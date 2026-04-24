【ＦＯＣＵＳ】票房標杆盛極衰，「西遊降魔」終成魔

【FOCUS】、《功夫》、《非誠勿擾》、《芳華》、《西遊降魔篇》……曾幾何時，「華誼兄弟」四個字如同中國電影的票房標杆，更上演「三馬（馬雲、馬化騰、馬明哲 ）」扎堆捧場的資本神話。然而，隨著因1140萬元欠款索要無門的債主，一怒之下向法庭申請對其進行重整及預重整，華誼盛極而衰的故事，可謂恒大2.0翻版。



*「甚麼都可以賣掉」*



從昔日首富淪為階下囚的許家印，本月就欺詐案認罪，他2021年「我可以一無所有，但投資者不能一無所有」的金句，至今令人記憶猶新。隨著「A股影視第一股」華誼兄弟(深:300027)周四（23日）遭法院正式啟動預重整程序並指定臨時管理人，其創始人王忠軍（又稱王中軍）原來早在2019年即有相似妙語，「為了公司的安全性，我甚麼都可以賣掉」。



彼時，華誼剛踏入上市以來的連續第二年虧損，2014年於蘇富比以近6200萬美元（約3.77億人幣）天價，拍得梵高著名靜物畫《雛菊與罌粟花》的王忠軍，據報頻頻賣畫救急。從2018年至2024年，華誼連虧7年總計82億元，去年續預虧2.89億元至4.07億元。相比2015年巔峰時期，最新股價蒸發了94%，市值亦從逾900億縮水至50億出頭。



*騰訊含淚，兄弟套現*



如同恒大當年的風光無限，華誼不單聯手名導馮小剛開啟華語電影的黃金時代，更因2014年11月向阿里創投、騰訊、平安資管、中信建投定增募資35.73億元，創下「三馬」聯手進軍大文娛的資本佳話，騰訊更晉身華誼的第二大股東。



不過，以發行價每股24.73元計，當時認購逾5155萬股的騰訊，2022年8月至12月期間，持股比例從5.99%驟降至1%，交易價格低至3元以下，可謂「含淚走人」。與之形成巨大反差的是，華誼實控人之一的王忠磊，僅2013年5月24日就減持457萬股，均價30.89元，套现1.41億元；王忠軍同年8月兩度減持總計1100萬股，均價分別37.38元和36.09元，共套現4億元。



除了高位精準套現，更引人遐想的是，華誼2011年宣布進軍「實景娛樂」，布局文旅地產，次年動工「蘇州華誼兄弟電影世界」及「海南馮小剛電影公社」，投資總額分別達35億、55億元；2015年夥建業地產投資逾150億元，在河南鄭州打造「建業-華誼兄弟電影文化小鎮」；2017年，更牽手恒大，擬在湖北武漢、廣東陽江分別打造電影城，其中後者總投資號稱達375億元。



*欲賺快錢反耗盡商譽*



後來的一地雞毛不必多說，湖北武漢、廣東陽江電影城蹤影全無，去年9月，華誼並將首個落成（2018年）的主題公園「蘇州電影世界」，轉讓給韓國安博凱投資基金(MBK Partners)旗下海合安文旅，現改名為「海合安蘇州陽澄半島樂園」。



種種戲碼顯示，華誼王國的崩塌，始於王忠軍在巔峰期拋出的「去電影單一化」戰略。此「第二增長曲線」非但未能幫補票房，更遭巨額資本開支和高槓桿陷阱拖垮。更值深究的是「窮廟富和尚」的資本遊戲，陰陽合約、溢價收購、股權質押、高位套現、明星對賭……簡而言之，就是欲賺快錢卻反耗盡了最後的商譽。



值得一提的是，華誼最新出品的古裝劇《逐玉》，近日深陷「熱度造假」爭議，男主角「粉底液將軍」亦遭官媒狠批。從另一角度看，恐都折射華誼最後的求生慾。