【人行操作】人行預告下周一續做4000億元MLF，縮量2000億元，止13個月連增

人民銀行公告，將於2026年4月27日（下周一）以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展4000億元（人民幣．下同）中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。



本月4月MLF到期日在明日（25日），因逢周末而順延至下周一，到期規模6000億元。由此計算，本月人行縮量2000億元續做MLF，中止連續13個月的增量操作。

《經濟通通訊社24日專訊》