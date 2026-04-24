《中國監管》人行等八部門出台《金融產品網絡營銷管理辦法》，9月30日起實施

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中國人民銀行、工業和信息化部、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會、國家知識產權局、國家網信辦、國家外匯局今日對外公布《金融產品網絡營銷管理辦法》(下稱《管理辦法》)，自2026年9月30日起實施。



*不得為虛擬貨幣發行交易等非法金融活動搞網絡營銷*



《管理辦法》強調，任何機構和個人不得為非法金融活動提供網絡營銷服務或者便利。非法金融活動是指未經金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，實質從事貨幣、支付、吸收存款、放貸、保險、證券、基金、期貨、外匯等各類業務活動的行為，包括但不限於非法集資、非法證券期貨活動、非法吸收存款、非法放貸、虛擬貨幣發行交易、非法外匯保證金交易、境外機構未經許可面向境內居民提供金融產品服務等。



*不得以「課程培訓」等變相搞金融產品網絡營銷*



《管理辦法》其中提出，金融機構委託第三方互聯網平台為金融產品網絡營銷提供服務，應當建立事前評估機制，按照互聯網平台資質能力和承擔責任相匹配的原則，從業務資質、經營情況、技術實力、服務質量、業務合規和聲譽等方面進行評估。金融機構及其員工不得委託第三方互聯網平台以「投資者教育」、「課程培訓」等形式變相開展金融產品網絡營銷，並支付費用。



*承接金融產品網絡營銷服務後不得轉移委託*



第三方互聯網平台為金融產品網絡營銷提供服務，應當接受金融機構依法委託，不得超出金融機構委託範圍，不得將金融機構委託業務向其他機構轉委託或變相轉委託。第三方互聯網平台為金融消費者和投資者購買金融產品提供轉接渠道的，應當跳轉至金融機構自營平台，不得跳轉至其他開展金融產品網絡營銷的第三方互聯網平台。



*貸款產品不得用「低門檻」、「秒到帳」等宣傳*



《管理辦法》並提出壓實金融機構主體責任，要求其對網絡營銷內容的合法合規性負責，建立審核工作機制，相關內容不得含有虛假或者引人誤解的內容。貸款產品不得使用「低門檻」、「秒到帳」、「低利率」等營銷話術；未取得金融、金融信息服務業務資質的機構在其運營的APP和註冊商標中不得使用金融字樣；非銀行支付機構不得將貸款、資產管理產品等金融產品列入支付工具選項；非金融機構從業人員不得通過直播、短視頻、公眾號等形式營銷金融產品，特別是以薦股形式開展的非法證券投資諮詢。



*不得設置誘導過度消費的算法模型*



此外，應用算法推薦技術開展網絡營銷的，不得設置誘導金融消費者和投資者過度消費的算法模型。應用算法推薦技術向金融消費者和投資者進行營銷的，應當同時提供不針對其個人特徵的選項，或者提供便捷的關閉算法推薦服務的選項。

《經濟通通訊社24日專訊》