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24/04/2026 08:47

申萬宏源(06806)發行第三期短期公司債券籌獲23億人幣，票息最低1.49%

　　申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）完成發行，債券發行規模23億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，債券其中品種一髮行規模10億元，期限198天，票面利率1.49%；品種二發行規模13億元，期限365天，票面利率為1.51%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社24日專訊》

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